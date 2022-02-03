Bursaspor'dan camiaya birlik mesajı pozu

IHA 3 Şubat 2022 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:25

Altınordu maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile kampı tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna nezaretindeki idman bir saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas-pres çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Bursa'ya dönecek ve hazırlıklarına Bursa'da devam edecek. Bursasporlu futbolcular ve teknik heyetin kamp sonrası çektirdiği toplu fotoğraf ise mânidardı. Yeşil-beyazlılar, camiaya adeta birlik mesajı gönderdi.