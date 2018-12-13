Bursaspor'dan Fernandao hamlesi

Bursaspor'da devre arası için tek gündem golcü transferi. Transfer tahtasını açıp kadrosuna kaliteli bir golcü kazandırmak isteyen Yeşil-Beyazlılar’da gündeme ise taraftarın çok sevdiği bir isim geldi: Fernandao...

Bursaspor’da 23 gol atıp gol krallığı yaşayan Fernandao sezon başında Fenerbahçe’den Al Wahda’ya transfer olmuştu. Yıldız golcünün Arabistan’daki serüveni pek parlak gitmiyor. 12 maçta 790 dakika süre bulan ve yalnızca 2 kez fileleri havalandıran Sambacı’nın kiralanma ihtimali doğdu.

Formül aranıyor

Stancu’yla yollarını ayıran, Sakho’dan sakatlığı nedeniyle verim alamayan Bursaspor Yönetimi de başarılı oyuncunun menajeri Eduardo Uram’la temasa geçip şartlarını öğrenecek. Güney ekibinde yıllık 3 milyon Euro’yu bulan bir ücrete oynayan Fernandao için parasının büyük bölümünü kulübünün ödeyeceği bir formül öne çıkarsa Timsah bu transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak.

(Fanatik)