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Bursaspor'dan hakem ve erteleme açıklaması

Bursaspor İdari Menajeri Altuğ Günaydın, kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir maçı hakkında konuştu.

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Bursaspor İdari Menajeri Altuğ Günaydın, hakem Halis Özkahya'nın kar nedeniyle ertelediği Medipol Başakşehir maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir oyuncularının maç öncesinde hakeme erteleme isteği yaptıklarını belirten Altuğ Günaydın, ''Maç öncesinde karlı ve soğuk bir hava bekleniyordu. Isınma sırasında rakip takım oyuncularının bir isteği olmuş, hakem bize de gelip sordu. İsterseniz, erteleyeceğiz dedi. Oyuncularımıza sorduk, oynanabileceğini söylediler. Onlar oynamak istediklerini söyledi.'' sözlerini kullandı.

''GÖZÜNE KAR KAÇTIĞINI SÖYLEDİ''

Maç başladıktan sonra hakemin oyunu neden durduğunu da açıklayan Günaydın, ''Hakem gözüne çok kar kaçtığını ve VAR hakemleri de çok fazla şey göremediklerini, yanlış kararlara vesile olabileceğini söylemiş. Hakem o noktada karar mercii oluyor, o da maçı erteleme yönünde kararını verdi. Çok taraftarımız gelmişti, onlar için tekrar buraya gelmek zor olacak. Biz son dakikaya kadar maçın tamamlanabilnmesi için elimizden geleni yaptık. Keşke maç tamamlanabilseydi.'' şeklinde konuştu.

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