Bursaspor'dan maça iki gün kala ilginç karar!

IHA 29 Ekim 2020 Perşembe 18:30 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 18:30

Covid-19 testine giren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er’in de haftalık basın toplantısı gerçekleştirmemesi ve idmanların basına açılmaması da dikkatlerden kaçmadı. TFF 1. Lig’de beklediği sonuçları alamayan Bursaspor, Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Boluspor maçı öncesi bugünü izinli geçirdi. Covid-19 testinden geçen yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er’in haftalık basın toplantısı gerçekleştirmemesi ve antrenmanların basına açılmaması dikkatlerden kaçmadı. Menemenspor ve Akhisarspor deplasmanlarından puansız dönen Bursaspor’da morallerin bozuk olduğu öğrenildi. Yeşil beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki bakım sebebiyle hazırlıklarını Minariliçavuş Spor Tesisleri’nde sürdürüyor.