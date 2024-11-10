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Spor

Bursaspor'dan sahasında rahat galibiyet

Bursaspor, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 92-80'lik skorla mağlup etti.

AA10 Kasım 2024 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Bursaspor'dan sahasında rahat galibiyet
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor sahasında Bahçeşehir Koleji 92-80 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Brown 21, Michineau 23, Grantham 10, Sharma 3, David Mutaf 24, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Alexandre 11, Berkay Candan , Nusret Yıldırım

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 16, Odiase 13, Cavanaugh 10, Bouteille 6, Furkan Hantalı 2, Egehan Arna 5, Simonovic 7, Ponitka 10

1. Periyot: 21-21

Devre: 39-43

3. Periyot: 65-66

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