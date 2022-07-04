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Spor

Bursaspor'dan Tuğbey Akgün açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, sözleşmesini tek taraflı fesheden Tuğbey Akgün'le alakalı olarak, “Biz kendisini kadroda tutmak istedik. Ama o sözleşmesini feshetti. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

IHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Tuğbey Akgün'le ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Banaz, "Tuğbey Akgün'le görüşmemiz oldu. Vefa Temel'le aynı anlaşma yapılmıştı. Vefa feshetmişti. Biz Tuğbey'i kadroda tutmak için çok gayret gösterdik. Ama kendisi sözleşmeyi feshetmeyi seçti. Ancak bizim için bir şey bitmedi. Bu işin hukuki boyutu da var. Sezon içerisinde bize ihtar çekmeleri lazımdı. Bu bize avantaj sağlıyor. Israrlarımız ve talebimiz devam ediyor. Ama bir sonuç alamazsak hem kendileri hem de gidecekleri kulüp için sorun olacak" ifadelerini kullandı.

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