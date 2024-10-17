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Spor

Bursasporlu futbolcular, lise öğrencileriyle buluştu

Bursasporlu futbolcular, Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

17 Ekim 2024 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Bursasporlu futbolcular, lise öğrencileriyle buluştu
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TFF 3'üncü Lig ekibi Bursaspor'un oyuncuları, her ayın 16'sında öğrenci ve öğretmenlerin okula Bursaspor forması giyerek gelmesi kararı alan Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinliğe Furkan Özyapı, Hamza Gür, Eren Tunalı, Yiğit Ali Bayrak, Furkan Sakı, Eren Tunalı, Sportif Direktör Recep Bülbül ve Futbol Şube Sorumlusu Coşkun Yavuz katıldı.

HAMZA GÜR: TARAFTARLARIMIZA ŞAMPİYONLUĞU HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Bursaspor taraftarına şampiyonluğu hediye etmek için çalıştıklarını dile getiren Hamza Gür, "Sürekli antrenman yapıyoruz. Yolumuza böyle devam ediyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için şu an bütün Türkiye'de profesyonel liglerde gol yemeden ilerliyoruz. Hedefimiz bunu en ileriye taşımak, gol yemeden devam etmek. Taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Ben yıllardır oynuyorum ve böyle bir atmosfer hiç görmedim. Yani şöyle söyleyeyim, yıllardır sanki boşuna oynuyormuşum gibi geliyor" diye konuştu.

Etkinliğin ardından futbolcular öğrencilerle fotoğraf çekildi.

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