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Spor

Bursasporlu futbolculardan depremzedelere destek!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde zarar gören vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yapılan yardım çalışmalarına Bursasporlu futbolcularda katıldı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Bursasporlu futbolculardan depremzedelere destek!
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Bursasporlu futbolcular, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki yardım tırına giderek büyük destek verdi. Hem maddi hem de manevi olarak katkı sağlayan oyunculara, Başkan Ömer Furkan Banaz ve yöneticiler de eşlik etti.

Yaşanan deprem felaketi sonrası Bursaspor'da önemli bir birliktelik söz konusu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 18 yardım tırını deprem bölgesine gönderen yeşil-beyazlı taraftarlar, bugün futbolcuları ve yöneticileri misafir etti. Bursaspor'un tüm futbolcuları, hem getirdikleri yardımlarla maddi, hem de manevi anlamda ciddi şekilde destek verdi. Yardım kolilerinin tırlara taşınmasına da yardım eden futbolcular, herkes tarafından takdir edildi. Aynı zamanda Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yöneticiler de depremzedelere toplanan yardımlara katkı sağladı.

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