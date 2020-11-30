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Spor

Bursasporlu İsmail Çokçalış: Savaşarak kazanılacak daha çok maç var

Bursaspor'un genç ismi İsmail Çokçalış, yeşil beyazlı camiaya, gelecek adına umut aşılayacak sözlerle seslendi.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 20:05 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:05
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Bursaspor’un, TFF 1. Lig’de oynadığı 11 maçın tamamında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan İsmail Çokçalış, yeşil beyazlı camiaya, umut aşılayacak ifadelerler seslendi. 

Son olarak Altay’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da her ne kadar moraller bozuk olsa da genç futbolcuların istekli görüntüsü taraftarı mutlu ediyor. Teknik direktör Mustafa Er’in en çok güvendiği isimlerin başında gelen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önümüzde savaşarak kazanılacak daha çok maç var” dedi.

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