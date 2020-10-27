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  • Bursaspor'un 18'lik golcüsü Ali Akman durdurulamıyor
Spor

Bursaspor'un 18'lik golcüsü Ali Akman durdurulamıyor

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Akhisarspor maçını da boş geçmeyerek 7 haftada 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı.

IHA27 Ekim 2020 Salı 09:19 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:19
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın Akhisarspor’a 2-1 mağlup olduğu maçta yine rakip fileleri havalandıran isim olan 18 yaşındaki futbolcu, dikkatleri yine üzerine çekti. 7 haftası geride kalan ligde 5 gol, 1 asist yaparak gol krallığında da emin adımlarla ilerleyen Ali Akman’ın gelecek yıllara da damga vurması bekleniyor. Genç futbolcu, bu sezon Balıkesirspor (2), Adana Demirspor (1), Altınordu (1) ve Akhisarspor (1) ağlarını havalandırdı.

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