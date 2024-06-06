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  • Bursaspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Hasan Sabri Karaca futbolu bıraktı
Spor

Bursaspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Hasan Sabri Karaca futbolu bıraktı

Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca, üst üste geçirdiği ameliyatlardan sonra futbolu bıraktığını açıkladı.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Bursaspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Hasan Sabri Karaca futbolu bıraktı
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Büyük üzüntü yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, "10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım" dedi.

Hasan Sabri Karaca'nın paylaşımı şu şekilde: "Bu güzel günümde sizlerle bu acıyı paylaşmak gerçekten çok zor fakat paylaşmak durumundayım. 10 yıl önce kapısından içeri girdiğim Bursaspor'u ve çocukluk aşkım olan futbolu bırakmak durumundayım. Bu kararı almak benim için son derece zor oldu, ancak vücudumun geçirdiği dört ameliyatın ardından futbolu devam ettiremeyeceğim sonucuna vardık. Bu süreçte her zaman terimin son damlasına kadar mücadele ettim, sevinçleri, üzüntüleri, gururları ve hayalleri bu formanın altında yaşadım. Ancak, Allah'ın takdiriyle, bu noktada sona geldik. Gelecekte amacım, Bursaspor camiasına gururla hizmet etmek, formayı terlettiğim günlerde olduğu gibi farklı alanlarda katkı sağlamaktır."

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