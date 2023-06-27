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Spor

Bursaspor'un başkan adayı Recep Günay adaylıktan çekildi

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'un tek başkan adayı olan Recep Günay, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

IHA27 Haziran 2023 Salı 13:59 - Güncelleme:
Bursaspor'un başkan adayı Recep Günay adaylıktan çekildi
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Bursaspor'a tek başkan adayı olan Recep Günay, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nde 2 Temmuz'da yapılacak olağanüstü kongreye tek aday olarak çıkacak olan Recep Günay da adaylıktan çekildi. Günay yaptığı açıklamada, "Ben ve arkadaşlarım Bursaspor'un kapanmamasını ve fesih olmamasını önlemek ve zaman kazanmak için aday olduğunuzu söylememize rağmen, sayfalarında sözde kendileri Bursasporlu olanların dahi ben ve şahsıma yaptıklarını paylaşanlar, buyurun artık gerek kalmadı. Madem Bursaspor sizin tekelinizde, sizin beğenmediğinizi, şereflerini yitirmişlerini önüne atarak kulüpte aday olacak kimse niye kalmadığını, neden Bursaspor'dan uzak kaldıklarını, en önemlisi de bunu duyduğumda aday olmanın en önemli nedeni olan Bursaspor'un feshedilmesi ne ben tek kalsam da size bu fırsatı vermeyeceğim derken ve bunu size ödeteceğim. Bunun altında hepiniz ezileceksiniz derken şimdi anladım ki onlar haklıymış. Ben hayatım boyunca hiç kavgadan kaçmadım kaybettim ama hiç üzülmedim çünkü ettiğim mücadelenin karşısında düşmanım da olsa adamlar ve insanoğulları vardı. En önemlisi de bir gaye ve manası vardı. Şimdi bu bana ve arkadaşlarımıza hakaret ve ağır sözleri sarf edenler kadar onlara bu fırsatı verenler kadar bu yapılanlara üç beş Bursasporlu onun haricinde sessiz kalarak seyredenler.. Buyurun Bursaspor sizin olsun. Sizin beğendinizi, sizin yazılarınıza göre sözde yorumcu sayfalarını hakaretler yazanlara yer vererek tıklama rekoruna koşanlar demek ki Bursaspor'da sizleri karşısına alanları böyle yok ediyorsunuz. Bugüne kadar kimsenin neden aday olmadan kaçtığını ya da aday olduktan sonra çekilmelerinin en önemli nedeni sizlermişsiniz. Siz kazandınız Bursaspor üyeliğinden herkes gibi ben de istifa ediyorum. Bugüne kadar Bursaspor için kalplerini kırdığım Recep Bölükbaşı, Ali Ay ve Emin Adanur ve yönetim kurullarından da özür dileyerek, şimdi buyurun bende yokum" ifadelerini kullandı.

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