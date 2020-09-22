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Spor

Bursaspor'un en değerli futbolcusu Burak Kapacak

Bursaspor, 4 milyon 350 bin euroluk kadro değeri ile TFF 1. Lig'de 9'uncu sırada yer alıyor. Yeşil beyazlıların en değerli futbolcusu ise Burak Kapacak.

IHA22 Eylül 2020 Salı 17:06 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:06
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TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, son yılların en düşük bütçeli kadro değerine sahip takımı ile mücadele ediyor.

2010’daki Süper Lig şampiyonluğundan sonra 50 milyon euronun üzerinde kadrolar kuran yeşil beyazlılar, büyük bir düşüş yaşadı. Bu sezon henüz transfer tahtasını da açamayan Timsah’ın kadro değeri 4 milyon 350 bin euroda kaldı.

Bursaspor’un en değerli futbolcusu ise Burak Kapacak olarak dikkat çekti. Piyasa değeri 1 milyon euro olarak belirlenen 20 yaşındaki futbolcunun adı birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

TFF 1.Lig’in en değerli kadrosuna sahip takımı ise Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın başında olduğu Samsunspor (7 milyon 880 bin euro) olarak görünüyor. Samsunspor’u, Adana Demirspor, Altınordu, Altay, İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor ve Boluspor takip ediyor. Ligin en düşük bütçeli takımları ise sırasıyla, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor.

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