Bursaspor'un en istikrarlısı İsmail Çokçalış

IHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:12 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:12

TFF 1. Lig’in ekiplerinden Bursaspor, bu sene genç futbolculara emanet edildi. Transfer tahtasını açamayan yeşil-beyazlılar, altyapısındaki futbolcularla mücadele ediyor. Gol yükünü Ali Akman ile Burak Kapacak çekerken, Teknik Direktör Mustafa Er’in vazgeçemediği isim ise İsmail Çokçalış oldu. Genç teknik adam, geride kalan 6 haftanın tamamında şans verdiği İsmail Çokçalış’ı oyundan da hiç çıkarmadı. 6 haftada 540 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncuyu, Burak Altıparmak (535 dakika), Emirhan Aydoğan (533 dakika), Burak Kapacak (508 dakika) ve Ali Akman (502 dakika) takip etti.