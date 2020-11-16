İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7352
  • EURO
    9,1641
  • ALTIN
    470.39
  • BIST100
    1301.92
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'un EuroCup'taki iki maçı ertelendi
Spor

Bursaspor'un EuroCup'taki iki maçı ertelendi

4 oyuncu, 3 teknik kadro personeli ve 1 idari kadro personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor'un, 7Days EuroCup'ta oynayacağı iki maç ileri bir tarihe alındı.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:58
ABONE OL

Frutti Extra Bursaspor'da 8 kişide koronavirüs görülmesi üzerine, temsilcimizin 7Days EuroCup'ta Nanterre 92 ve Promitheas Patras'a karşı oynaması planlanan karşılaşmalar ertelendi.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ve Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile oynaması planlanan karşılaşmalar, yeşil-beyazlı ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç tarihlerinin önümüzdeki günlerde, organizasyon tarafından duyurulacağı belirtildi.

Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncu, 3 teknik kadro personeli ve 1 idari kadro personelinin koronavirüs testleri pozitif sonuçlanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.