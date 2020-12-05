İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Aralık 2020 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bursaspor'un genç forveti Ali Akman golü unuttu!
Spor

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman golü unuttu!

Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın gol orucu 4 haftaya çıktı. 8 haftada 7 gol atan Ali; Ankaraspor, Adanaspor, Altay ve Ümraniyespor maçlarını boş geçti.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 13:54 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:54
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un bu sezon en çok yıldızı parlayan ismi olan Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor. İlk 8 haftada attığı 7 golle futbolseverlerin dikkatini çeken ve birçok takımın transfer listesinde yer almaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu, gol orucunu bozamıyor. Ankaraspor, Adanaspor ve Altay maçlarında fileleri havalandıramayan Ali Akman, dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında da istediği performansı ortaya koyamadı. Genç oyuncu buna rağmen gol krallığında iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, 7 gol, 2 asistle de takım içinde skora en çok katkı veren futbolcu olmaya devam etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.