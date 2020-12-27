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Spor

Bursaspor'un genç yeteneklerinin hayali Avrupa'da oynamak

Sergiledikleri performansla her maç sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Bursaspor'un gençleri, hedeflerini Avrupa olarak belirledi. Başta Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak ve İsmail Çokçalış olmak üzere birçok ismin önceliği, kulüplerine para kazandırıp, yurtdışında top koşturmak.

IHA27 Aralık 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 12:44
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un gençleri parıldamaya devam ediyor. Maddi zorluklar sebebiyle sezon başında transfer tahtasını açamayan ve formayı genç futbolcularına emanet eden yeşil-beyazlı kulüp, bu durumun faydalarını da görmeye başladı. Nitekim genç futbolcular, sergiledikleri performanla her maç sonunda Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan isimlerin önceliği ise Avrupa’da bir takıma transfer olmak. Başta Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak ve İsmail Çokçalış olmak üzere birçok genç oyuncu, kulübüne para kazandırıp yurtdışının yolunu tutmak istiyor.

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