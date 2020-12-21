Bursaspor'un golleri altyapıdan gelen yeteneklerinden

DHA 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:44

TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 35 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor'da, bu gollerin 31'i altyapı oyuncularından geldi. Vakıfköy patentli oyuncuların direkt olarak gollere katkısı yüzde 88'lik yüksek bir oranı bulurken, geride kalan 4 golü ise 4 farklı deneyimli oyuncu kaydetti.

Yeşil-beyazlılar ayrıca 28 golle ligin en skorer ekibi konumunda. Son olarak İstanbulspor deplasmanında, 3-0 geriden maçı 3-3'e getirmeyi başaran Bursa ekibi, dış saha maçlarında da ligin en golcü takımı oldu. Mustafa Er'in öğrencileri, çıktığı 8 deplasman mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bursaspor'un iki santrforu Ali Akman ve Batuhan Kör, attığı gollerle takımının hücum yükünü sırtladı. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 9'uncu golünü kaydederken; lig ve kupa dahil olmak üzere 16 karşılaşmada 9 gol, 4 asistlik katkı ortaya koydu. 19 yaşındaki Batuhan Kör de 9 kez gol sevinci yaşadı; ligde 5, kupada ise 4 gollük katkı verdi.

Bursaspor'da altyapıdan yetişen Burak Kapacak'ın 4, Emirhan Aydoğan'ın 3, Çağatay Yılmaz'ın 2 golü bulunurken; yine Vakıfköy patentli diğer genç isimlerden İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün ve Kerem Şen de birer kez gol sevinci yaşadı. Takımın diğer 4 golü; deneyimli isimler Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Recep Aydın ve Onur Atasayar'dan geldi.