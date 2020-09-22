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Spor

Bursaspor'un hocası Mustafa Er'in 5 vazgeçilmezi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ilk 2 hafta zarfında 10 kez oyuncu değiştirme hakkı kullanmasına rağmen, 5 isme hiç dokunmadı. Yeşil beyazlı takımda Ataberk Dadakdeniz, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz ve Burak Altıparmak, 180 dakika sahada kaldı.

IHA22 Eylül 2020 Salı 13:16 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:16
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da genç teknik adam Mustafa Er’in kafasındaki sabit isimler de belli olmaya başladı. İlk hafta Adana Demirspor’a 3-1 yenilen yeşil beyazlılar, sonraki hafta Altınordu’yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Her iki maçta da 5’er değişiklik hakkını kullanan Mustafa Er, sadece 5 isme hiç dokunmadı. Geçen sezon 3’üncü kaleci ilân edilen Ataberk Dadakdeniz başta olmak üzere, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz ve Burak Altıparmak, 180 dakika sahada kalan oyuncular oldu.

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