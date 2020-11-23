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Spor

Bursaspor'un kupadaki rakibi 1922 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor, yarın akşam 1922 Konyaspor'u konuk edecek.

IHA23 Kasım 2020 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:35
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın akşam 1922 Konyaspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bir üst tur mücadelesinin verileceği mücadeleyi hakem Yakup Özhan yönetecek. Özhan’ın yardımcılığını Sedat Etik ve Vedat Demir yapacak. Ligde son olarak Adanaspor’u mağlup eden Bursaspor, Türkiye Kupası 3. Tur maçında da Karşıyaka’yı penaltı atışlarıyla elemeyi başarmıştı.

1922 Konyaspor ise Altay engelini aşarak Türkiye Kupası’nda bir üst tura adını yazdırmıştı.

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