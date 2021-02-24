Bursaspor'un rakibi Menemenspor

DHA 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:03

Yeşil beyazlılar, ligin 23. haftasında İzmir temsilcisi Menemenspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Trabzon bölgesi hakemlerinden Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği maçta; Murat Altan ve Nurettin Dinçer Demir yardımcı hakemler olarak görev alacak.

Son haftalarda yaşadığı düşüş sonrasında, Play-Off hattından uzaklaşan Bursaspor haftaya 31 puan ile 10. basamakta giriyor. Hedeflediği Play-Off hattından 7 puan geriye düşen Bursa ekibi, Menemenspor maçıyla birlikte yeniden iddiasını koruma amacıyla mücadele verecek. İzmir ekibi ise, 23 puan ile 14. sırada yer alırken; ateş hattının yalnızca 4 puan üzerinde bulunuyor.

İki ekip bugüne dek, 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un galibiyeti bulunmazken, İzmir ekibi 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İzmir'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynanan her iki lig müsabakası, ev sahibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan karşılaşma da taraflar, 2-2'lik eşitlikle birer puana razı oldu.

6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bursaspor, son 4 maçında da yalnızca bir puan toplayabildi. Bununla birlikte iç sahada da galibiyete hasret kalan Bursa temsilcisi, iki maçtır evinde kazanamıyor. Bu sezon ligde ilk kez önceki hafta Tuzlaspor karşısında bir maçı gol atamadan tamamlayan Bursa ekibi, son maçında da Balıkesir deplasmanında gol sevinci yaşayamadı.