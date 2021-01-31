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Spor

Bursaspor'un stadında yangın paniği!

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

DHA31 Ocak 2021 Pazar 11:08 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 11:08
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Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi.

İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi.

Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF 1. Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.

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