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Spor

Bursaspor'un yeni yönetiminden 700 bin TL'lik ödeme

Bursaspor Kulübü tarafından, kulüp personeli ve teknik heyetin toplamda yaklaşık 700 bin liralık alacaklarının ödendiği duyuruldu.

DHA08 Haziran 2021 Salı 17:16 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:16
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Göreve gelmeden önce kulübümüzün içinde bulunduğu mali duruma dair her türlü bilgiyi şeffaf bir biçimde açıklayacağımızı daha önce belirtmiştik. İlk olarak kulüp personeli ve teknik heyet alacakları ile ilgili adımlar attık. Bu kapsamda personelimizin Nisan-Mayıs 2021, teknik heyetimizin ise Mayıs 2021 alacakları bugün itibariyle ödenmiştir. Toplamda 698.288,33 TL olan ödemenin 447.636,95 TL'si bir önceki yönetimden, kalan 250.651,38 TL ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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