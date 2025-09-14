İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi!

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kg'da ülkemizi temsil eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonayı gümüş madalyanın sahibi oldu.

IHA14 Eylül 2025 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi!
Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı Alua Balkibekova'ya 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile karşılaştı. Rakibine 5-0 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz Çakıroğlu, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.

