  • Buse Naz Çakıroğlu dünya sıralamasında zirvede!
Spor

Buse Naz Çakıroğlu dünya sıralamasında zirvede!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un açıkladığı dünya sıralamasında kadınlar 51 kiloda 1. sıranın sahibi oldu.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu dünya sıralamasında zirvede!
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un (World Boxing) açıkladığı dünya sıralamasında kadınlar 51 kiloda birinci sırada yer aldı.

Dünya Boks'un ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, sıkletlerinde ilk 10 sırada yer alan kadın boksörler açıklandı.

Açıklamada milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kiloda zirvede yer aldı. Bu kiloda Kazakistanlı Alua Balkibekova'nı ikinci, Finlandiyalı Pihla Kaivo Oja de üçüncü oldu.

Milli sporculardan Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci, Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü, Esra Yıldız 57 kiloda ve Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü, Busenaz Sürmeneli 65 kiloda ve Elif Güneri 80 kiloda beşinci, Sema Çalışkan 70 kiloda altıncı sırada yer aldı.

