Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.



İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.



Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

Buse Naz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu:

Milli boksörümüz altın madalya ile ilgili, "Tokyo'dan sonra burada ekibim ve benim yapabileceğimiz en kötü şey final oynamaktı. Çok şükür finaldeyiz. Ekibim ve ben elimizden gelen her şeyi yaptık 3 yıldır. İnşallah bundan sonrası nasip diyeceğiz ama olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Altın madalya için son 2 gün inşallah." dedi.

Çakıroğlu ayrıca, "Tokyo'dayken birçok eksiğimiz vardı. Burada en büyük eksiklerimizden biri durarak dövüşemiyordum, çok hareketli dövüşüyordum. Bunu burada uygulamaya çalışıyoruz. İlla ki eksiklerimiz hala vardır ama onu da halledeceğiz inşallah. Nazım hoca hepimiz için yeri çok ayrı. Çok büyük tarihi bir başarı yazılıyor. Maçlarımız bitmeden büyük konuşmak istemiyoruz. Nazım hoca ve teknik ekibin çok büyük emeği var. 5 kadınız ve 3 madalyayı garantiledik. Sürmeneli bizim için her zaman en büyük şampiyonlarımızdan biri. Onunla beraber bir yol açtık. Hepimiz arkasından beraber yürümeye devam ediyoruz. Güzel bir umut olacak. Finalden sonra tüm Türkiye'yi selamlayacağız." sözlerini sarf etti.