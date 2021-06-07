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Spor

Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli Fransa'ya damga vurdu! Final...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde rakiplerini yenen milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 21:45 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 21:45
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Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun 4. gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, yarı final müsabakasında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'yı mağlup ederek finalist oldu.

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli ise 69 kilo yarı finalinde Ukraynalı rakibi Anna Lysenko ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Busenaz, organizasyonda finale kalmayı başardı.

Her iki sporcuda yarı finale çıkarak Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almıştı.

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