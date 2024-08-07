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  • Buse Naz Çakıroğlu: Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum
Spor

Buse Naz Çakıroğlu: Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 50 kiloda finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmayı kazanarak Türkiye'ye altın madalyayla döneceğine inanıyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu: Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum
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Paris'te bulunan Roland-Garros'ta Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdıran milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat oyunlarında Tokyo 2020'den sonra yine şampiyonluk karşılaşmasına çıkma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından AA muhabire açıklamalarda bulunan Buse Naz, "Burada istediğimiz tek şey Tokyo'dan sonra tekrar final oynamaktı. Bunun haricinde düşündüğümüz hiçbir şey yoktu. Ekibim ve benim tek istediğimiz şey, altın madalyayı alarak evimize dönmek." dedi.

Final için 3 yıldan fazla çalıştıklarını anlatan Buse Naz, "Ekibim, hepsi benim için çok değerli, çok emek harcıyorlar. Onları da utandırmadan buradan Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"NASIL BAŞLADIYSAK O ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Rakibi karşısında 3 rauntta da 5-0 kazanan Buse Naz Çakıroğlu, disiplini elden bırakmadığına dikkati çekti.

Karşılaşmalarda öndeyken temkinli olmaya çalıştıklarını dile getiren Buse Naz, "Rakibin yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor ve son rauntta her şeyi yapmak istiyor. Aynı oyunu, aynı motivasyonu, aynı konsantrasyonu korumaya çalışıyoruz. İlk 2 raundu kazanıp rehavete kapılıp kaybeden birçok sporcu oluyor. Nasıl başladıysak o şekilde bitirmek istiyoruz."

Buse Naz, dünyanın en önemli tenis merkezlerinden Roland-Garros'ta boks yarı finali karşılaşmasına çıkmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bundan 8 ay önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bize yarı final ve finalin Roland-Garros'ta olduğunu söyleyince, Nazım Yiğit hocaya ben, 'Orada dövüşmeden dönmem.' demiştim. Çok şükür Roland-Garros'ta yarı final oynadım, inşallah finalde altın madalyayı alarak eve döneceğim."

Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde 9 Ağustos Cuma TSİ 22.47'de Çinli Yu Wu ile Roland-Garros'ta altın madalya için mücadele edecek.

Milli boksör, Paris 2024 öncesi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenerek 2021'de yapılan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 51 kilo finalinde kaçırdığı madalyayı Paris 2024'te kazanmak istediğini dile getirmişti.

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