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Spor

Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finalde

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finalde
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Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finale yükseldi.

Sırbistan'da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörler 52 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu Çinli rakibi Sitong Wei'yi, üç rauntta da mağlup ederken, 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan ise Avustralyalı boksör Scott Kaye'i 5-0'lık skorlarla yenerek adların çeyrek finale yazdırdı.

Niş kentindeki çeyrek final maçlarında öğlen seansı TSİ 16.00'da, akşam seansı ise TSİ 20.00'de başlayacak.

  • buse naz çakıroğlu
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