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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı.

AA1 Nisan 2022 Cuma 21:57 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 21:57
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde Buse, finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Buse, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'yı 4-3, yarı finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale yükselmişti.

Dünya üçüncülüğü bulunan Buse, Avrupa şampiyonalarında daha önce iki kez bronz madalya almıştı.

  • Buse Tosun Çavuşoğlu
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