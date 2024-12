Buse Tosun Çavuşoğlu: Los Angeles 2028'de altın madalyayı almak istiyoruz

Antrenörlüğünü yapan eşi Serkan Çavuşoğlu ile Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren 29 yaşındaki milli güreşçi, yeni yıl öncesi hedeflerini ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'ye kadın güreşinde ikinci olimpiyat madalyasını kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kariyerimde olimpiyat madalyam yoktu. Madalyayı ülkeme, evime getirdiğim için çok mutluyum. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Şampiyonumuz Taha Akgül, federasyon başkanımız oldu. Onunla beraber yeni şampiyonluklara imza atmak için sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Umarım devamı da gelecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Japonya ve ABD gibi kadın güreşinde söz sahibi ülkeler varken kendisinin bir Türk sporcu olarak "yılın en iyi kadın güreşçisi" ünvanına layık görülmesinin de mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Türk kadınının her alanda başarılı olduğunu vurgulayan milli güreşçi, "Kadın güreşinde eskiden söz sahibi değildik ama bugün baktığımız zaman artık altın, gümüş ve bronz madalyalar bekleniyor. Bizim de çalışmalarımız bu yönde olacak. Ülkemize altın madalyalar kazandırmak için hedefimizi şimdiden belirledik. Programlarımıza bakıp, müsabaka tarihlerimizi belirledik. Çalışmalarımız altın madalya için olacak. Tüm çabamız ve gayemiz bu yönde." değerlendirmesini yaptı.

"YENİ ŞAMPİYONLARIN ÇIKMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Buse Tosun Çavuşoğlu, kadın sporculara rol model olmayı çok kıymetli gördüğünü, çalıştığı salondaki sporculara küçük de olsa dokunuşlarda bulunduğunu dile getirdi.

Onların arasından yeni şampiyonlar çıkacağına inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni şampiyonların çıkması, yeni isimlerin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarının bu kadar sert, fedakarlık gösterilen bir branşa yönlendirilmesi ve gelmeleri biraz zor ama bizler de onlara aslında bir hedef koyduktan sonra her şeyin daha da kolaylaştığını, o hedefe ulaşana kadar her şeyin daha güzel olacağını hep söylüyoruz. Tabii bizimki de küçük yaşlarda gelen mücadele isteği, bir bayrak sevdasıydı. Ben her İstiklal Marşı okunduğunda gözleri dolu dolu olan bir sporcuydum. Ülkeme kazandırdığım başarılar, arkama dönüp baktığım zaman kendi adıma bıraktığım miras, benim için çok kıymetli. İnşallah bundan sonra gelecek çocuklar için iyi bir örnek olur."

Çavuşoğlu, gelecekte kendisi gibi yeni şampiyonları yetiştirmek, Türkiye'nin uluslararası başarılarında yer almalarına antrenör olarak destek vermek istediğini belirtti.



Olimpiyatlara kadar olan sürenin tüm sporcular için sakatlıksız geçmesini dileyen Çavuşoğlu, "Son saniyelerde çok maç kaybettim, çok üzüldüm, bırakma noktasına geldim ama son 1 yılda kadın güreşinde dünya şampiyonluğu elde edip, sonrasında Avrupa şampiyonu olup, ülkeme olimpiyatlarda bronz madalya kazandırdım. Bir yıla bunları sığdırmak çok farklı, çok güzel hissettirdi. Mutluyum." şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ İMKANLAR VAR"

Buse Tosun Çavuşoğlu, eşi, ailesi ve yakınlarının her zaman kendisini desteklediğini anlattı.

Antrenman için kendilerine partner bulamadıkları dönemlerden şampiyonların çıktığı bir sürece geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Kadın güreşinin şu an geldiği konuma bakarsak, daha çok imkan elimizde mevcut. Bakanlığımız ve federasyonumuzun sunduğu çok iyi imkanlar var. Partner sıkıntısı yok, kadın güreşinde yeni kulüpler var. Sadece bayrağı taşımak, ülkemize birçok şampiyonluk kazandırmak istesinler. Zaten bütün imkanların onlarla olacağına inanıyorum. Hedeflerini, hayallerini hep yüksekte tutsunlar." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere, katılacağı tüm turnuvalarda altın madalya kazanmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

- Antrenör Çavuşoğlu: "Hayallerinize ulaşmak için emek vermeniz gerekiyor"

Milli sporcunun antrenörü ve eşi Serkan Çavuşoğlu, olimpiyat oyunlarında aldıkları bronz madalya sonrası yeni hedefler için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Eşinin "dünyada yılın kadın güreşçisi" seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, "Zorlu geçen sezonun ardından böyle bir ünvanın Dünya Güreş Birliği tarafından verilmesi bizi çok mutlu etti. 2025 yılı için hedeflerimiz; Avrupa Şampiyonası'nda ikinci şampiyonluğu kovalayıp, Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak. Tek eksiğimiz var. Los Angeles 2028'de altın madalyayı almak istiyoruz. Güreş branşı gerçekten zor. Çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor. 10 ay boyunca zaten sürekli kampta oluyorsunuz. Özellikle kadın olarak çok büyük fedakarlık gerektiriyor. Ancak hayallerinize ulaşmak için emek vermeniz gerekiyor. Bu başarıların arkasında çok çok büyük, çok özel emekler var. Bu hedeflerimizi başardığımız için gururluyuz, mutluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.