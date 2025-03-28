Buse Tosun Çavuşoğlu'nun gözü 5. Avrupa şampiyonluğunda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliğince (UWW) "Yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, 5. Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Bugüne kadar birçok başarıya imza atan Buse Tosun Çavuşoğlu da 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.

Buse Tosun Çavuşoğlu, AA muhabirine, 19 yıldır güreş yaptığını söyledi.

23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın bu yıl Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan milli sporcu, "Son yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takımımız üstün başarı gösterdi. Onlar bir ilke imza attı. Şimdi önümüzde Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Orada biz de yeni bir tarih yazmak istiyoruz." dedi.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın madalya ile kapattıklarını belirten Buse, "Bu sene artık bu sayıyı yukarı çekmek istiyoruz. Takımımız çok güçlü. Alttan gelen kardeşlerimiz var. Umarım her şey istediğimiz gibi geçer. Olimpiyatların ardından Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonada altın madalya hedeflediğini dile getiren milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Gençler, 23 yaş altı ve büyükler kategorisinde ülkeme Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandırmış bir sporcuyum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkeme bronz madalya kazandırdım. Cumhuriyet tarihinde kadın güreşinde sadece 1 bronz madalyamız vardı. 2024'te benimle birlikte ikinci olimpiyat madalyasını kazandırmış olduk. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu olarak yine zirvenin en üst basamağında yer alarak, ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Alt yaş kategorileriyle birlikte 4 altın madalyası bulunan bir sporcuyum. Beşince altın madalya için Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum."