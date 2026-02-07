İSTANBUL 15°C / 8°C
  Buse Tosun'dan altın madalya! Zagreb'de şampiyonluk geldi
Buse Tosun'dan altın madalya! Zagreb'de şampiyonluk geldi

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb Açık'ta kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, finalde rakibini mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı.

7 Şubat 2026 Cumartesi 22:43
ABONE OL

Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 72 kiloda mindere çıktı.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karimzada'yı 2-0 yenen dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Japon Mahiro Yoshitake'ye de 2-2 biten mücadelede son puan avantajıyla üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Finalde Hint Diksha Malik'e karşı ilk devreyi 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci devrede üstünlüğü ele geçiren milli sporcu, müsabakayı 5-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu, bu sonuçla hanesine 8 bin ranking puanı yazdırdı.

Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

  • Buse Tosun
  • Altın madalya
  • Zagreb Açık

