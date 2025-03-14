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Spor

Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.

AA14 Mart 2025 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıktı
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Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, finale çıktı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo yarı final maçında Busenaz, ev sahibi Sırbistan'dan Anastasija Lukajic'le karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.

Final maçları, 16 Mart Pazar günü yapılacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK

Busenaz Sürmeneli, üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak.

Milli boksör, katıldığı son iki dünya şampiyonasında (2019, 2022) altın madalya kazanmıştı. Üçüncü kez altın madalya alarak tarihi bir başarıya imza atmaya çalışacak Busenaz'ın kariyerinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın yanı sıra birer Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor.

  • Busenaz Sürmeneli
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  • Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

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