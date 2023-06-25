Busenaz Sürmeneli son 16 turunda

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, son 16 turuna çıktı.

Nowy Targ şehrinde düzenlenen organizasyonda Nowy Targ Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında bugün iki milli sporcu ringe çıktı.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda Litvanyalı rakibi Austeja Auciute'yi rahat bir şekilde 5-0 yenerek turnuvanın son 16 turuna yükseldi.

Erkekler 80 kiloda yarışan milli sporcu Kaan Aykutsun ise Romanya'dan Paul Andrei Aradoaie'ye 3-1 yenildi ve oyunlara son 32 turunda veda etti.

Turnuvada müsabakalar Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.