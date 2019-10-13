Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı
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