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Spor

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya!

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Busenaz Sürmeneli'den altın madalya!
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Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Busenaz kariyerindeki eksik halkayı tamamladı

Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik şampiyonluğu tamamladı.

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