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Spor

Busenaz Sürmeneli'den büyük başarı! Altın madalya bizim oldu

IBA tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 66kg'da temsil eden Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 21:52 - Güncelleme:
Busenaz Sürmeneli'den büyük başarı! Altın madalya bizim oldu
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IBA tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 66kg'da temsil eden Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

  • Busenaz Sürmeneli
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