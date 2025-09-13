İSTANBUL 28°C / 20°C
13 Eylül 2025 Cumartesi
  Büşra Işıldar finalde! Yeni hedef altın madalya
Büşra Işıldar finalde! Yeni hedef altın madalya

Dünya Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree'yi 4-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale kaldı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 16:19
İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale kaldı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Büşra, yarı finalde Avustralya'dan Emma Sue Greentree ile karşılaştı. Rakibini üstün bir oyunla 4-1 mağlup eden Büşra, dünya şampiyonasında üst üste ikinci kez finale çıkmayı başardı.

Yine bu yıl Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya alan Büşra, bu sefer altın madalya almaya çalışacak.

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde yarın TSİ 13.30'da üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak.

BAKAN YARDIMCISI YERLİKAYA'DAN BÜŞRA'YA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli sporcuyu İngiltere'de yalnız bırakmadı ve Büşra'nın altın madalyayı da alacağına inandığını söyledi.

Yerlikaya, Türk sporunun her yerde büyük başarılar kazandığı bir dönem yaşadıklarını anlatarak, "İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Voleybolla başladık basketbolla devam ediyoruz. Boksta da inşallah yarın bir zafere imza atacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise Büşra'ya çok güvendiklerini belirterek, "Kızımız altın madalyayı alacak, bize sözü var. Ülkemizi gururlandırmaya devam edecek." diye konuştu.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren milli sporcu Büşra Işıldar ise, "Büyük bir mücadele vardı. Hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. İnşallah Buse Naz ablamla altın madalya kazanacağız. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın ve Başkanımız Suat Hekimoğlu'nun desteğini çok net hissettim. İnşallah finalde de altın madalya alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

