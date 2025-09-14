İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Büşra Işıldar'dan Dünya Boks Şampiyonası'nda ikincilik
Spor

Büşra Işıldar'dan Dünya Boks Şampiyonası'nda ikincilik

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA14 Eylül 2025 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Büşra Işıldar'dan Dünya Boks Şampiyonası'nda ikincilik
İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Büşra 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

AYNI YIL İKİ MADALYA

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

  • Büşra Işıldar
  • İngiltere
  • Dünya Boks Şampiyonası

