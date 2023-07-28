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Spor

Buss: LeBron'un Lakers formasını emekliye ayıracağız

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanis Buss, takımın gelecekte LeBron James'in formasını emekliye ayıracağını söyledi.

28 Temmuz 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Buss: LeBron'un Lakers formasını emekliye ayıracağız
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Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanis Buss, takımın gelecekte LeBron James'in formasını emekliye ayıracağını söyledi.

LA'de bir NBA şampiyonluğu kazanan ve lig tarihinin sayı kralı olma başarısına ulaşan LeBron, Crypto.com Arena'nın tavanında yer alan Los Angeles'ın efsane oyuncularının formaları arasına dahil olacak.

Sportskeeda'dan Mark Medina ile yaptığı bir röportajda Buss, James'in emekli olduktan ve Basketbol Hall of Fame'ine alındıktan sonra formasının Crypto.com Arena'nın tavanına yükseleceğinden "kesinlikle şüphe duymadığını" söyledi:

"HoF'e girdiğinde, formasını emekli edeceğiz. Seçileceğini zaten biliyoruz, Lakers forması da emekliye ayrılacak, hiç şüphe yok."

Lakers, tarihinde 12 farklı oyuncunun formasını emekliye ayırmıştı ve bunlardan en sonuncusu, 7 Mart'ta düzenlenen törende Pau Gasol'unki olmuştu.

Lakers'ın James'in hangi formasını emekliye ayıracağı ise henüz belli değil. Los Angeles'taki ilk üç sezonunda 23 numarayı giyen LeBron, 2021-22 sezonunun başında 6 numarayı seçmiş, sonrasında ise geçtiğimiz haftalarda 23 numaraya tekrar döneceğini duyurmuştu.

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