İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5796
  • EURO
    28,7472
  • ALTIN
    1638.67
  • BIST100
    8003.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Butler: Dwyane Wade artık yaşlandı ve bitti
Spor

Butler: Dwyane Wade artık yaşlandı ve bitti

Miami Heat'in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, şaka yollu olarak efsanevi oyuncu Dwyane Wade'in artık 'yaşlı ve bitmiş' olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Butler: Dwyane Wade artık yaşlandı ve bitti
ABONE OL

Miami Heat'in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, şaka yollu olarak efsanevi oyuncu Dwyane Wade'in artık "yaşlı ve bitmiş" olduğunu söyledi.

Genç oyunculara danışmanlık yaptığı bir basketbol kampında Butler, yakın zamanda Hall of Fame sınıfına alınan Wade'e karşı geçmişteki mücadelelerini tekrar andı.

Chicago'dayken Wade'le karşılaştığı anlara değinen Butler, efsane oyuncuya olan hayranlığını şu şekilde dile getirdi:

"Dwyane Wade'e karşı oynamak zorunda kaldığımda, çok hızlı, çok güçlü ve çok atletik olduğu için savunması en zor kişiydi. Ama artık yaşlandı ve bitti. Yani sonunda onu yenebiliyorum."

İkili arasında oynanan 15 maçta Butler Wade'e karşı 12.3 sayı, 4.5 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalarken, Wade ise Butler'a karşı 21.9 sayı, 5.0 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.