Butler: Dwyane Wade artık yaşlandı ve bitti

Miami Heat'in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, şaka yollu olarak efsanevi oyuncu Dwyane Wade'in artık "yaşlı ve bitmiş" olduğunu söyledi.

Genç oyunculara danışmanlık yaptığı bir basketbol kampında Butler, yakın zamanda Hall of Fame sınıfına alınan Wade'e karşı geçmişteki mücadelelerini tekrar andı.

Chicago'dayken Wade'le karşılaştığı anlara değinen Butler, efsane oyuncuya olan hayranlığını şu şekilde dile getirdi:

"Dwyane Wade'e karşı oynamak zorunda kaldığımda, çok hızlı, çok güçlü ve çok atletik olduğu için savunması en zor kişiydi. Ama artık yaşlandı ve bitti. Yani sonunda onu yenebiliyorum."

İkili arasında oynanan 15 maçta Butler Wade'e karşı 12.3 sayı, 4.5 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalarken, Wade ise Butler'a karşı 21.9 sayı, 5.0 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.