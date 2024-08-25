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Spor

Bütün Avrupa Ferdi Kadıoğlu'nu konuşuyor! ''Mourinho yıldızını Premier Lig'e kaptırdı''

Geçen sezon Real Madrid'e Arda Güler'i gönderen Fenerbahçe bu yıl da Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig'in önemli kulübene gönderdi. Avrupa basını EURO 2024'e damga vuran Ferdi Kadıoğlu transferini manşetlerine taşıdı. İşte Avrupa'nın gözünden Ferdi Kadıoğlu transferi...

25 Ağustos 2024 Pazar 15:32 - Güncelleme:
Bütün Avrupa Ferdi Kadıoğlu'nu konuşuyor! ''Mourinho yıldızını Premier Lig'e kaptırdı''
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Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İngiltere, Hollanda, Almanya ve Portekiz medyası bu transferi gece yarısı duyurdu. İşte Avrupa basınında dev transferin yankıları...

'UNITED'IN LİSTESİNDEYDİ'

CENTRE DEVILS (İNGİLTERE): "Brighton, Manchester United'ı mağlup ederek Türk millî oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de ve Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici performansın ardından Türk oyuncu, Manchester United'ın sol bek adayları listesinin üst sıralarındaydı."

'JUVENTUS İÇİN ÇOK PAHALIYDI'

TUTTO MERCATO (İTALYA): "Juventus için çok pahalıydı. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a gidiyor. Türk millî takımıyla 2024 Almanya Avrupa Futbol Şampiyonası macerasında çok iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki sol bek için harika bir adım."

'HÜRZELER ÇOK MERAKLI'

VOETBAL PRIMEUR (HOLLANDA): "Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in daha önce en büyük hedef olarak gösterilen Kadıoğlu'na çok meraklı olduğu bildiriliyor. Genç hoca, savunma oyuncusunun gelmesi için yönetime baskı yaptı ve bu isteği sonunda gerçekleşti."

'DORTMUND'UN İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ'

VOETBAL ZONE (HOLLANDA): "Ferdi Kadıoğlu geçen yaz harika bir EURO 2024 oynadı ve bu da Borussia Dortmund'un ilgisini çekti. Almanlar, Ian Maatsen'in yerine Kadıoğlu'nu transfer etmek istedi ancak Fenerbahçe'nin fiyat etiketini çok yüksek buldu."

'BOEY İLE AYNI SEVİYEDE'

TRANSFERMARKT (İSVİÇRE): "Fenerbahçe, Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini doğruladı. Transfer paketi açısından Sacha Boey ile aynı seviyede. Boey'nin geçen ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinde aynı meblağ elde edilmişti."

'EN PAHALI SATIŞ'

KICKER (ALMANYA): "Birkaç haftadır Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e gideceği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Şimdi 24 yaşındaki futbolcunun 35,2 milyon euroya mal olması bekleniyor ve bu da onu Süper Lig tarihindeki en pahalı satış yapıyor."

'MOURINHO, PREMIER LİG'E KAPTIRDI!'

A BOLA (PORTEKİZ): "Rekor satış: Jose Mourinho, takımın yıldızını İngiltere Premier Lig'e kaptırdı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışına imza atacak."

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