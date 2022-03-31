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Spor

Bütün Fransa Cengiz Ünder'i konuşuyor! ''Sersemletti...''

Cengiz Ünder son oynanan Türkiye-İtalya milli maçında attığı golle Fransa'da gündem oldu. Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe Cengiz Ünder için, 'Gianluigi Donnarumma'yı sersemletti.' yorumunda bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Mart 2022 Perşembe 00:13 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 00:13
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder son oynanan Türkiye-İtalya milli maçında gösterdiği performansla Fransa'da gündem oldu. İtalya'ya karşı maçta gol perdesini açan milli yıldız Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe tarafından manşete taşındı. Fransız gazete Cengiz Ünder'e methiyeler dizdi...

"CENGİZ ÜNDER, DONNARUMMA'YI SERSEMLETTİ"

Türkiye A Milli Takımı, İtalya ile oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Millilerin ilk golünü ise Cengiz Ünder kaydetti. Milli futbolcu attığı golle Fransa'da manşetleri süslerken ülkenin önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Gianluigi Donnarumma'yı sersemletti" başlığını attı. Milli futbolcu Fransa Ligue 1'deki performansıyla da ülkede alkış topluyor.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 36 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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