Bütün Hollanda, Ali Akman'ı konuşuyor! Kariyerinde ilk kez...

Hollanda Eredivisie'nin 29. hafta mücadelesinde Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, evinde Twente'ye 2-0 mağlup oldu. Ali Akman, karşılaşmanın 57. dakikasında VAR kontrolünün ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ALİ AKMAN, OYUNDAN ATILDI

NEC Nijmegen, Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında evinde Twente'yi ağırladı. Maçın 54. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Ali Akman, rakibine kontrolsüz bir şekilde faul yaparak sarı kart gördü. Ancak hakem pozisyonu VAR'da izledikten sonra 57. dakikada Akman'a kırmızı kartını göstererek oyundan attı.

Öte yandan karşılaşma 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Ali Akman böylece kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 19 yaşındaki genç oyuncu daha önceden 6 kez sarı kart görmüştü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 19 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda takımına 6 golle katkıda bulundu.