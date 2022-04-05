Bütün İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor! Tarihe geçecek teklif resmen geldi

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral'ın talipleri artmaya devam ediyor. Atalanta'nın Merih Demiral'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Juventus'tan kadrosuna katmayı düşündüğü Merih Demiral için Real Madrid, Manchester United ve Atletico Madrid devreye girdi.

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ATALANTA, MERİH DEMİRAL'IN OPSİYONUNU KULLANACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İtalya Serie A ekibi Atalanta, geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ı 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MERİH DEMİRAL İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Atalanta'nın 28 milyon euroluk opsiyonu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Merih Demiral'dan kar etmek istiyor. Milli oyuncuya Real Madrid, Manchester United ve Atletico Madrid'in ilgisinin olduğu öğrenildi. İtalyan ekibi ise gelecek olan yüksek teklifleri değerlendirecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 32 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.