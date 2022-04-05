Bütün İtalya, Merih Demiral'ı konuşuyor! Tarihe geçecek teklif resmen geldi

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral'ın talipleri artmaya devam ediyor. Atalanta'nın Merih Demiral'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Juventus'tan kadrosuna katmayı düşündüğü Merih Demiral için Real Madrid, Manchester United ve Atletico Madrid devreye girdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İtalya Serie A ekibi Atalanta, geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ı 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Atalanta'nın 28 milyon euroluk opsiyonu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Merih Demiral'dan kar etmek istiyor. Milli oyuncuya Real Madrid, Manchester United ve Atletico Madrid'in ilgisinin olduğu öğrenildi. İtalyan ekibi ise gelecek olan yüksek teklifleri değerlendirecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 32 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi