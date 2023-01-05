Bütün ülke Ali Akman'ı konuşuyor! Yerden yere vurdular: Bir daha asla

Bursaspor alt yapısında yetişen ve tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman çok genç yaşında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Gelecek için büyük beklentiler oluşturan Ali Akman'ın tecrübe kazanması için oyuncu ilk olarak Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmış ve başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Bu sezon ise sürpriz bir şekilde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan oyuncunun performansı Almanya'da gündem oldu.

"ALİ AKMAN EİNTRACHT İÇİN ASLA BİR MAÇ OYNAMAYACAK"