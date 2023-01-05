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Spor

Bütün ülke Ali Akman'ı konuşuyor! Yerden yere vurdular: Bir daha asla

Genç yıldız adayı Ali Akman yetenekleriyle dikkat çekmiş ve 18 yaşında Avrupa'ya transfer olmuştu. Gelişim kaydetmesi için kulübü Eintracht Frankfurt tarafından iki sezondur kiralık gönderilen Ali Akman için çok sert eleştiriler yapıldı. İşte detaylar...

5 Ocak 2023 Perşembe 08:35 - Güncelleme:
Bütün ülke Ali Akman'ı konuşuyor! Yerden yere vurdular: Bir daha asla
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Bursaspor alt yapısında yetişen ve tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman çok genç yaşında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Gelecek için büyük beklentiler oluşturan Ali Akman'ın tecrübe kazanması için oyuncu ilk olarak Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmış ve başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Bu sezon ise sürpriz bir şekilde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan oyuncunun performansı Almanya'da gündem oldu.

"ALİ AKMAN EİNTRACHT İÇİN ASLA BİR MAÇ OYNAMAYACAK"

20 yaşındaki futbolcunun performansını dikkat çeken Alman basını sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler: "Türk yetenek Ali Akman Frankfurt tarafından ikinci kez kiralandı. Hollandalı NEC Nijmegen'de geçirdiği bir sezonun (28 maç, 6 gol) ardından şimdi Türkiye'de oynuyor. Şu ana kadar on lig maçı oynadı ve ikinci lig takımı Göztepe'de tek gol atamadı. Göztepe oyuncunun satın alma opsiyonunu bulunduruyor. 20 yaşındaki oyuncu muhtemelen Eintracht için asla bir maç oynamayacak."

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