Bütün ülke Ali Akman'ı konuşuyor! Yerden yere vurdular: Bir daha asla

Bursaspor alt yapısında yetişen ve tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman çok genç yaşında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Gelecek için büyük beklentiler oluşturan Ali Akman'ın tecrübe kazanması için oyuncu ilk olarak Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmış ve başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Bu sezon ise sürpriz bir şekilde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan oyuncunun performansı Almanya'da gündem oldu.
20 yaşındaki futbolcunun performansını dikkat çeken Alman basını sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler: "Türk yetenek Ali Akman Frankfurt tarafından ikinci kez kiralandı. Hollandalı NEC Nijmegen'de geçirdiği bir sezonun (28 maç, 6 gol) ardından şimdi Türkiye'de oynuyor. Şu ana kadar on lig maçı oynadı ve ikinci lig takımı Göztepe'de tek gol atamadı. Göztepe oyuncunun satın alma opsiyonunu bulunduruyor. 20 yaşındaki oyuncu muhtemelen Eintracht için asla bir maç oynamayacak."