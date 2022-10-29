Büyük Abdülkadir Ömür krizi! Trabzonspor'da bardak taştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür için adeta bardak taştı. Bordo-mavililerde bu sezon adeta yoklara oynayan ve performansıyla hayal kırıklığına uğratan Abdülkadir Ömür, taraftarların tepkisini çekti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan isimlerden biri oldu. Abdülkadir Ömür, şimdiye kadar performansıyla adeta yoklara oynayarak eleştirilen isimlerin başında geldi.

18 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu aldığı 871 dakikada yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'LE YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAMIŞTI

Uğurcan Çakır, Djaniny, Serkan Asanve Muhammed Taha Tepe ile yeni sözleşme sözleşme imzalanırken Abdülkadir Ömür ile ise sözleşme uzatılmadı. 23 yaşındaki oyuncunun bordo-mavililerle olan sözleşmesi 2024'ün yazında sona eriyor.