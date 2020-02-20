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Spor

Büyük bilmece! Tolgay Arslan mı, Jailson mu, Tolga Ciğerci mi?

Ersun Yanal, idmanlarda farklı kadro denemeleri yapıyor. Yeni transfer Simon Falette, idman performansıyla ilk 11'de olmak istediğini gösterdi. En büyük soru işareti ise Hasan Ali konusunda yaşanıyor.

20 Şubat 2020 Perşembe09:50 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:50

Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues sakat. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Bu isimlerin yokluğunda Ersun Yanal’ın nasıl 11 tercih edeceği merakla bekleniyor. Yanal, idmanlarda orta sahada Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan ve Jailson’u; Ozan Tufan’ın yanında denedi. Stoperdeki hatalarıyla ön plana çıkan Jailson, gerçek bölgesi olan orta sahaya geçme konusunda avantajlı. Onun yerine ise Serdar Aziz ile birlikte yeni transfer Simon Falette’in oynaması bekleniyor. Falette, idman performansıyla derbi için hazır olduğunu gösterdi. Kadro konusunda kilit nokta ise Hasan Ali Kaldırım.

KANATLARDA DİRAR VE KRUSE

Yanal, Ankaragücü maçı sonra milli sol bekin hazır olmadığını söylemişti. Ancak bu kritik maçta Hasan Ali’yi oynatma ihtimali yüksek. Bu gerçekleşirse, kanat yokluğunda Nabil Dirar da gerçek bölgesi olan sağ açığa geçerek Ersun Yanal’ın elini güçlendirecek. Solda ise hücumda çok etkisiz kalsa da Mariano’nun etkinliğini kırmak için yine Tolga Ciğerci tercih edilebilir. Diğer alternatif ise Max Kruse’nin sola kayması, kupa maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan Mehmet Ekici’nin forvet arkasında oynaması.

(Fanatik)

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