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Spor

Büyük Britanya GP'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılırken, pole pozisyonunu Max Verstappenin elde etti.

IHA5 Temmuz 2025 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Büyük Britanya GP'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu
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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılırken, pole pozisyonunu Max Verstappenin elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk sıraya yerleşti. Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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